宮廟旅遊團群聚最新狀況 指揮中心下午說明

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（中央社記者江慧珺台北8日電）屏東宮廟旅遊團群聚疫情持續監測中，經病毒定序疫調顯示來源可能與新北設計師相關群聚案有關；COVID-19疫苗持續接種，隨疫情趨穩，管制措施逐步放寬，指揮中心下午將說明最新疫情訊息。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續穩定，中央流行疫情指揮中心昨天表示，目前國內監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈包含新北設計師、宗教聚餐歡唱團衍生相關群聚案，以及桃園米迪幼兒園群聚案和新北涮涮鍋群聚案。

近日新增確診個案大多與高雄某自助餐店衍生的屏東宮廟旅遊團群聚相關，指揮中心經疫調與病毒定序顯示，感染源可能與新北設計師相關群聚有關，衛生單位將調查是否有人隱匿足跡，造成有漏網之魚，導致旅遊團其他成員染疫。

隨國際疫情趨穩，指揮中心目前已將入境檢疫天數縮短至10天，是否進一步縮短至7天備受關注，指揮中心曾列出未來開放國門的4大指標，包含中央地方自主應變準備完備、入境者自主健康管理檢測的快篩檢測回報率及遵從度、高齡者疫苗施打率，以及國外疫情分析。

為提升高齡者接種COVID-19疫苗意願，指揮中心規劃自3月10日至4月10日，65歲以上長者接種第1至3劑疫苗，可獲500元以下衛教品。

另國產疫苗也有新進展，聯亞藥代母公司聯亞生技公告，重新向衛生福利部食品藥物管理署申請COVID-19疫苗UB-612的專案製造緊急使用授權（EUA）。

最新本土與國際疫情、疫苗接種狀況與最新防疫措施，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：張芷瑄）1110308