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俄羅斯情報機構吹哨者：政府憂經濟崩盤 戰爭最晚6月結束
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俄烏戰爭 法務部密切鎖定黃豆小麥業者價格波動

2022/3/8 21:42
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（中央社記者劉世怡台北8日電）俄烏戰事未停，近日國際黃豆、小麥、玉米等價格上漲，法務部今晚表示，「物價聯合稽查小組」密切關注並鎖定此部分上中下游業者、廠商，防範價格趁勢波動。

法務部新聞稿指出，針對近日國際黃豆、小麥、玉米等大宗物資因烏俄戰事而價格大幅上漲，目前國內上游廠商多已預購未來半年所需要的數量，價格應可維持相對平穩。

新聞稿指出，跨部會「物價聯合稽查小組」將密切關注並鎖定此部分上中下游業者、廠商的價格波動情形，如發現有趁勢、恣意不合理漲價者，將立即啟動稽查，以維護消費者權益。

另外，為確保國內民生物價穩定，聯合稽查小組持續密切關注國內民生物價波動情形，今天針對近期漲價的知名手搖飲、咖啡大型連鎖品牌共4家業者，同步進行現場稽查。

稽查行動於今天上午10時許同步展開，稽查程序除請業者具體說明漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料俾以研析比對外，並配合現場稽查。

後續聯合稽查小組將進一步研析及查處業者有無不合理漲價，以及上游供應商有無哄抬或囤積等情事。

跨部會物價聯合稽查小組是由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處所組成。（編輯：張銘坤）1110308

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