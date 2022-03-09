新竹關西低溫7.5度 吳德榮：持續回溫至13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏7.5度。氣象專家吳德榮表示，今明各地乾爽晴朗，氣溫持續回升至13日，留意日夜溫差；14日北台灣有鋒面掠過有陰雨，15日再轉晴。

中央氣象局今天發布低溫特報，今天上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林、花蓮及台東可能有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為新竹縣關西鎮7.5度、桃園市大溪區7.9度；低溫前10名區域多位於竹苗、桃園等地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天高氣壓影響，各地晴朗乾爽，日夜溫差大；北台灣高溫回升至25度左右，中南部則在28、29度；明晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，11至13日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地持續回暖，北台灣高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大；晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。

吳德榮提到，14日鋒面在減弱的過程中、快速掠過，為北台灣及東半部帶來局部短暫降雨，對其他地區無影響；15、16日又漸恢復為晴朗穩定、日夜溫差大的天氣，東半部偶有零星少量降雨。

吳德榮說，17、18日另一波鋒面影響，但為期末的模擬，尚有不確定性，待持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110309