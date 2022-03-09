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宮廟旅遊團群聚最新疫情狀況 指揮中心下午說明

2022/3/9 10:31
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（中央社記者陳婕翎台北9日電）國內本土COVID-19疫情持續，自助餐店衍生宮廟旅遊團案近期皆為本土個案來源大宗，最新疫情走向受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時舉行記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未停，自助餐店衍生宮廟旅遊團群聚人數不斷增加。

旅遊團群聚源頭受關注，疫調中個案不記得足跡細節疑有疏漏引熱議，衛生局要求提供工作日記釐清，將調查與本案相關人士是否違反傳染病防治法，最新調查結果也是今天記者會焦點之一。

另外，疫情指揮中心宣布，今天起開放第26期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出123萬接種名額，以莫德納疫苗89萬劑名額最多，可預約至11日中午12時，於3月14日至20日施打。

指揮中心為提升高齡者接種COVID-19疫苗意願，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元以下衛教品。

自助餐店衍生宮廟旅遊團群聚截至昨天累計17人確診，最新本土疫情狀況、疫苗接種及預約最新數據、防疫鬆綁措施相關細節等，指揮中心將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：張芷瑄）1110309

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