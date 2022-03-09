長期沒調、成本漲幅高農產 農委會現金救助將調整

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）2月寒害及連續降雨造成農損，藍營立委今天質詢時要求調整天然災害現金救助額度。農委會主委陳吉仲表示，長期沒調整、生產成本漲幅最高的品項會調整，例如草莓，研議完會預告。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨籍立委楊瓊瓔質詢時拿出表格，點名水稻的天然災害現金救助占成本15%、柑橘17%、高接梨11%、文心蘭4.8%、百合2.7%，呼籲調整每公頃的天災現金救助額度。

陳吉仲說，已經指示幕僚研議。中場休息接受媒體聯訪時，他說，基本上盤點、調整原則有三，首先是10、20年長期沒調整的品項優先，其次是生產成本上漲幅度最高的，以及調整幅度一定要兼顧與農業保險理賠間的平衡，避免影響後者難以推行。

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中央社記者提問，調整幅度是不是要讓未及原本天災現金救助額度約要達到生產成本2成的項目，調整後達到2成占比。他說，農產品的天災現金救助品項有100多項，沒辦法針對單一品項說要怎麼調整。

他表示，不論是對比已推出或是規劃推出農業保險品項的理賠，天災現金救助額度調整時，農委會會抓好這兩者之間的平衡點，否則農業保險推動會沒誘因、失去意義。（編輯：張芷瑄）1110309