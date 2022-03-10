西半部晴到多雲 東半部雲多零星雨

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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天環境吹溫暖的偏東風，僅東半部雲量較多，局部有零星降雨的機會，其他各地仍為晴到多雲的天氣，預估白天高溫全台為25、26度左右，南部會再更高一些，來到27、28度，感受上溫暖偏熱。

到了晚上仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭、花蓮為15至17度，南部及台東為18、19度，感受稍涼，與白天相比溫度降幅大，尤其西半部地區要注意日夜溫差變化，有10度左右的溫差出現，建議洋蔥式穿法以免著涼。

此外，基隆北海岸及恆春半島易有較強陣風；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通的朋友請多加注意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，清晨中部沿海受背風渦旋致污染物濃度稍上升；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110310