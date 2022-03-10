吳德榮：各地晴朗穩定 日夜溫差最大近15度

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局表示，今天平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏10.5度。氣象專家吳德榮指出，今天起至13日，各地晴朗穩定，日夜溫差最大接近15度。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為苗栗縣西湖鄉10.5度；低溫前10名多位於苗栗、高雄、南投、新竹等地。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天高氣壓影響，各地晴朗穩定，西半部清晨有「輻射霧」。白天舒適微熱、清晨冷，日夜溫差最大接近15度；北台灣高溫回升至27度左右，中南部則在28、29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至13日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地持續回暖，北台灣高溫回升至29度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差最大近15度；清晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。

吳德榮提到，14日鋒面在減弱的過程中快速掠過，影響很小，北台灣及東半部雲量稍增，偶有零星少量降雨，其他各地仍為多雲時晴。

吳德榮說，15、16日各地又恢復晴時多雲、持續回暖，晨間易有「輻射霧」，東半部偶有零星少量降雨；17、18日又有另一波鋒面快速掠過，但為期末的模擬，影響程度有「不確定性」，尚待持續觀察。（編輯：陳仁華）1110310