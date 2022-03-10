5私立高中職法人將解散 潘文忠：轉型計畫不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）由於3年期限到期，有5所私立高中職未完成復辦或轉型，經私校諮詢會決議，學校法人將走向解散。教育部長潘文忠今天說，轉型須考量公益性和可行性，部分學校所提「尚有不足」。

教育部於民國108年1月15日修正施行「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，第37條規定在此之前已停辦的私校，必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

包括花蓮縣國光商工、屏東縣志成商工、雲林縣益新工商、嘉義市大同高職、台南市華濟永安高中共5校，未於期限內完成上述程序。教育部日前召開私校諮詢會，決議將依法解散5校的學校法人。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會作業務概況報告，會前接受媒體聯訪表示，私校諮詢會審視5校狀況後，確認所提的改辦、轉型計畫未在3年期限內完成，將提請主管機關，做後續財產清算程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體問及，國光商工先前傳出要轉型為文化藝術基金會被打回票。潘文忠今天說，私校要改辦其他事業，還是要符合原來辦理屬性，所提的計畫要達到公益性、可行性；目前看到部分私校所提計畫「尚有不足」，甚至提出計畫是「非常低密度的運用」。

潘文忠也提到，因為退場條例仍在立法院審議中，目前私校退場仍依照現行私立學校法等相關辦法處理，後續要如何進行校產清算，會考量相關機關、國立學校、地方政府提出的規劃。他以花蓮縣的台灣觀光學院為例，經評估後將校產捐贈國立空中大學管理，其中就有公益董事會、相關政府單位的促成。（編輯：陳仁華）1110310