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多雲到晴南部高溫可達32度 東半部有零星雨

2022/3/11 08:06（3/11 08:25 更新）
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中央氣象局指出，11日各地大多為多雲到晴。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，11日各地大多為多雲到晴。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）中央氣象局指出，今天天氣跟昨天類似，各地大多為多雲到晴，南高屏地區高溫可達32度，溫暖微熱，而東半部地區有零星雨。

氣象局表示，溫度方面，清晨中部以北及東北部地區低溫約13至16度，南部及花東約17、18度，局部地區受輻射冷卻影響溫度稍低一些。白天高溫在中部以北及東半部地區約25至27度，南高屏地區可上升到29至32度，溫暖微熱，提醒西半部地區日夜溫差大，早出晚歸的朋友視溫度變化適時增添衣物。

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另外，氣象局提醒，夜晚清晨西半部地區及金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，桃竹苗今晨已出現局部霧，而金、馬地區白天亦有機會出現局部霧或低雲，交通往返多加留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，有利污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110311

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