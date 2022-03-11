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午後各地風速轉強 僅金門空氣品質亮橘燈

2022/3/11 17:05
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）環保署預測，今天環境風場偏東風，西半部擴散條件差，午後各地風速轉強，下午4時監測結果，僅金門空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級；12日則是竹苗、高屏空亮橘燈。

根據環保署全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報，今天下午4時監測結果預測，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為普通等級；金門地區為橘色提醒等級。

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環保署並預測，12日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，且清晨及夜間風速較弱，擴散條件差，有利污染物累積；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質將逐漸好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；竹苗、高屏空品區為橘色提醒等級。

另13日環境風場仍為偏東風，西半部地區清晨及夜間風速較弱，較易累積污染物；午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉，受光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高；預測北部、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1110311

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