台科大校慶路跑 王齊麟、李洋領跑促運動風氣

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台灣科技大學12日舉辦校慶路跑活動，由奧運羽球金牌國手王齊麟（前排右3）、李洋（前排右5）擔任大使，和學校師長一同鳴槍、領跑。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年3月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣科技大學今天舉辦校慶路跑活動，由奧運羽球金牌國手王齊麟、李洋擔任大使，和學校師長一同鳴槍、領跑，鼓勵更多年輕學子投入運動行列。

台科大校慶路跑在鄰近校園的台北市公館水岸舉辦，途經溪州、景美等地，分成3公里、6公里、12公里組，共有超過800人參與。

校方發布新聞稿指出，今年特別邀請東京奧運羽球男子雙打金牌「麟洋配」王齊麟、李洋，以及教練陳宏麟擔任路跑運動大使，讓學生在一起跑步的過程中，感受國手的魅力，進而愛上運動、規律運動。

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李洋致詞時說，跑步是一件快樂的事，希望大家一起努力地跑，鼓勵更多人參與運動。他也貼心提醒師生跑步時要注意安全，並在現場活動衫上簽名，將透過抽獎送給完成路跑的師生。

台科大校長顏家鈺表示，每年3月校慶時都舉辦許多運動賽事，包括路跑、運動會、拔河比賽、田徑比賽、趣味競賽等，鼓勵師生養成規律運動的習慣，培養運動風氣。他認為不論研究、工作、或是學業繁忙，都不該忘了健康是最重要的，能持續規律運動，也是自律、成功的表現。（編輯：管中維）1110312