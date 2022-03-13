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晴到多雲日夜溫差大 西台、金馬局部低雲霧

2022/3/13 07:57
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（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天各地大多仍為晴到多雲，只有東半部地區及北部山區偶有零星降雨；各地夜晚、清晨仍有涼意，低溫約17至20度，白天則相當溫暖，陽光下甚至有熱的感覺。

高溫普遍都有26、27度，西半部更可以來到30至32度，日夜溫差在西半部偏大，請適時增減衣物，除了溫暖外，紫外線也偏強，出門也要做好防曬措施。

夜晚、清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門、馬祖白天的時候也可能出現霧或低雲，交通往返請多留意路況及航班資訊。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區清晨及夜間風速較弱，較易累積污染物；午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉，但受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；氣象局提醒西半部地區及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110313

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