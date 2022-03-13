吳德榮：各地高溫30度以上 日夜溫差最大近15度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天表示，北台灣高溫回升至攝氏30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度；明天起至17日上午各地皆為晴時多雲，17日下午起至19日鋒面影響，中部以北轉有雨、偏涼。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天白天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉13.6度、台東縣鹿野鄉13.8度、新竹縣關西鎮14度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地白天溫暖微熱，日夜溫差大，今日北台灣高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至17日上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨；白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17日下午起鋒面接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨；18日鋒面抵達，中部以北有局部陣雨，北台稍轉涼；19日鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，山區仍有局部短暫雨。但因已為期末的模擬，各國模式並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110313