更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視
產經

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

吳德榮：各地高溫30度以上 日夜溫差最大近15度

2022/3/13 08:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天表示，北台灣高溫回升至攝氏30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度；明天起至17日上午各地皆為晴時多雲，17日下午起至19日鋒面影響，中部以北轉有雨、偏涼。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天白天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉13.6度、台東縣鹿野鄉13.8度、新竹縣關西鎮14度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地白天溫暖微熱，日夜溫差大，今日北台灣高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至17日上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨；白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17日下午起鋒面接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨；18日鋒面抵達，中部以北有局部陣雨，北台稍轉涼；19日鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，山區仍有局部短暫雨。但因已為期末的模擬，各國模式並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110313

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族