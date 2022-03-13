西半部擴散條件差 23測站空氣品質亮橘燈

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（中央社記者張雄風台北13日電）環保署表示，西半部位於背風側，擴散條件較差，污染物易累積；今天截至上午11時，彰化二林空氣品質達紅色警示等級，另外全台共23測站達橘色提醒等級，主要污染物為PM2.5。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天環境風場為偏東風，西半部地區上午及夜間風速較弱，較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望逐漸好轉；午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

環保署提醒彰化二林地區空氣品質達紅色警示，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、金門地區為橘色提醒等級。

環保署指出，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

今天截至上午11時，全台共23測站空氣品質為橘色提醒等級，包含新北市富貴角、淡水地區及桃竹苗一帶；主要污染物為PM2.5。

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環保署說，今、明2天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速弱擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

預估未來一週，15日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空氣品質好轉，中部以南地區污染物仍易累積；16日環境風場轉東風，西半部位於背風側，空氣品質轉差；17日晚起鋒面接近、18日鋒面通過，迎風面擴散條件好轉，下風處污染物仍易累積。（編輯：張芷瑄）1110313