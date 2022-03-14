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早安世界》美國記者深入烏克蘭戰區 慘遭俄軍殺害
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多雲到晴日夜溫差大 中午紫外線偏強做好防曬

2022/3/14 07:57
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（中央社台北14日電）中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，台灣附近為東風至東南風，迎風面東部及東南部地區有局部短暫雨，午後因局部熱對流作用，東北部地區及北部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地夜晚、清晨仍有涼意，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，白天大多陽光普照，溫暖微熱，預測東半部高溫約27、28度，西半部更可以達到30至33度，請適時增減衣物；中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬措施。

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夜晚、清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門、馬祖白天的時候也可能出現霧或低雲，交通往返請多留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風至偏南風，西半部地區清晨及夜間風速較弱，較易累積污染物；午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉，但受光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：陳仁華）1110314

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晴到多雲日夜溫差大 西台、金馬局部低雲霧
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