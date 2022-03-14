更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
家樂福楊梅倉儲大火 濃煙直竄天際數公里外可見
首頁 / 生活

北台灣上看30度 吳德榮：17日鋒面接近變天

2022/3/14 08:23（3/14 08:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，14日北台灣高溫約攝氏30度，各地晴時多雲，白天偏暖、日夜溫差大。圖為民眾在台北市中正區戶外休憩。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，14日北台灣高溫約攝氏30度，各地晴時多雲，白天偏暖、日夜溫差大。圖為民眾在台北市中正區戶外休憩。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天北台灣高溫約攝氏30度，各地晴時多雲，白天偏暖、日夜溫差大；17日下午起鋒面接近、18日抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為新竹縣關西鎮14.1度、新竹縣峨眉鄉14.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日上午，各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的天氣。

吳德榮提到，17日前白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大；西半部及金馬清晨易有「輻射霧」，應注意交通安全；今天北台灣高溫約30度，南部更高達33度，日夜溫差最大近15度，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日下午起鋒面接近，天氣偏暖、但漸趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨；18日鋒面抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

吳德榮說，19、20日，天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨。但各國模式模擬並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110314

延伸閱讀
週末高溫上看30度 14日鋒面掠過北台灣轉陰雨9日起漸回溫 防日夜溫差達10度以上吳德榮：鋒面及強冷空氣影響 白天防雨愈晚愈冷
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族