北台灣上看30度 吳德榮：17日鋒面接近變天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天北台灣高溫約攝氏30度，各地晴時多雲，白天偏暖、日夜溫差大；17日下午起鋒面接近、18日抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為新竹縣關西鎮14.1度、新竹縣峨眉鄉14.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日上午，各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的天氣。

吳德榮提到，17日前白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大；西半部及金馬清晨易有「輻射霧」，應注意交通安全；今天北台灣高溫約30度，南部更高達33度，日夜溫差最大近15度，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日下午起鋒面接近，天氣偏暖、但漸趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨；18日鋒面抵達，中部以北有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

吳德榮說，19、20日，天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨。但各國模式模擬並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110314