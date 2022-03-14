非山非市高中擴大補助交通車 110年28校受惠

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（中央社記者許秩維台北14日電）為強化「非山非市」高中的教育資源，教育部自110年起擴大補助範圍，並納入學生交通車，協助解決學生通學困境，110年合計新增28校受惠。

教育部國民及學前教育署今天新聞稿指出，位於偏遠地區及「非山非市」的學校，因地理位置導致交通不便，學生通學成本較高；基於教育資源均等及扶弱優先原則，自110年起，除了偏遠地區補助外，更擴大補助對象至「非山非市」學校，希望有效解決學生通學困境，縮短城鄉教育差距。

國教署也調整「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，新增納入「非山非市學校租賃交通車及學生搭乘大眾交通運輸工具者」為補助項目，讓非山非市的學校可租賃學生交通車或學生自行搭大眾運輸工具。

根據國教署資料，各校每學年每車最高可補助新台幣140萬元，若學生自行搭乘大眾運輸工具，每生每月最高補助3500元，每學期最高核定10個月；110年共新增28所學校受惠。

國教署表示，未來將持續挹注偏鄉教育資源，期望透過制度性保障及補助措施，讓偏遠與「非山非市」的學校與學生都能獲得實質上支持，可以更便利與安心上學，提升學習成效。（編輯：管中維）1110314