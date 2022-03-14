停電頻傳 柯文哲指要做系統性檢討

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）近日停電事件頻傳，台北市長柯文哲今天表示，一、兩次是意外，太多次就要系統性檢討，並指出北市22項重大工程被限電、很頭痛，副市長黃珊珊會先跟行政院副院長沈榮津討論。

台北市長柯文哲上午出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會，會後接受媒體聯訪被問及電力議題。

柯文哲說，以前很少聽到停電，但最近實在太多，偶爾一、兩次是意外，太多次恐怕要做系統性檢討。

柯文哲並指出，不是要在媒體上放話，但北市至少22件重大工程被限電，就算要蓋變電所，設計圖也還沒送來，不知何時會蓋好，「難道未來7年台北市重大工程全部要限電，這還得了」。

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媒體提問是否跟行政院副院長沈榮津約好要討論，柯文哲指出，副市長黃珊珊會先去談細節，呼籲朝野不要再吵架，解決問題比較重要。

此外，媒體提問在北市結婚的新人抽新台幣5萬元太少、對人口流失問題沒有對症下藥。柯文哲回應，這是對市政政策的倡議，台灣少子化的原因不是不生，是不婚及晚婚，而晚婚要生育也不太容易，所以鼓勵年輕人該結婚的時候就要結婚。（編輯：方沛清）1110314