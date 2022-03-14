屏東廢棄小學變地景公園 獲美國繆斯設計金獎

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屏東縣高樹鄉廢棄的南華國小轉換為共融互動遊憩地景公園，同時成為屏東智慧農業學校基地，縣府14日表示，戶外景觀「南華微光」勇奪美國繆斯設計獎金獎。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月14日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣高樹鄉廢棄的南華國小轉換為共融互動的遊憩地景公園，開放社區使用，同時成為屏東智慧農業學校基地，縣府今天表示，「南華微光」勇奪美國繆斯設計獎金獎。

屏東縣政府發布新聞稿表示，這個廢棄國小變身共融互動遊憩地景案，爭取營建署補助，打開封閉的校園邊界，就建築物主體以外的開放空間和道路人行環境進行整合，讓居民重新進入園區感受在地風土，將校園轉型成服務社區與高齡者的地景公園。

設計師辜達齊表示，「南華微光」反轉廢棄小學，創造共融互動的遊憩地景，以熱帶植物與自然景觀等元素置入翻轉場域，成為屏東地區農業數位科技化的教育創新與創業基地。

辜達齊指出，整體的設計，利用基地退縮，在不縮減車道原則下，創造省道旁的行人環境空間，並順應著附近鳳梨田的阡陌紋理，整合翻摺出大武山脈稜線的想像空間，賦予50多年的南華校園新的生命。

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縣長潘孟安也表示，「南華微光」獲得美國繆斯設計獎（Muse Design Awards）金獎，是空間使用特性的轉換獲得肯定，縣府也將「南華微光」推廣為縣道185觀光產業重要據點。

縣府表示，美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計10大組別，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮。（編輯：陳仁華）1110314