多雲到晴中南部日夜溫差大 北部平地雲量增多

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（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天台灣附近吹溫暖的偏東至東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面東半部有不定時的局部短暫陣雨，北部平地雲量也會增多，北部山區則有短暫陣雨的機率。

午後因熱對流作用，中部山區亦可能有零星短暫陣雨，不過降雨範圍和雨勢不至於太大。

氣溫方面，西半部白天高溫可達29至32度，東半部約27度左右，中午前後溫暖微熱、紫外線偏高，外出建議做好防曬措施；不過早晚低溫多在18至22度，中南部日夜溫差大，早出晚歸的朋友要注意溫度變化，適時添加衣物。

此外，清晨及夜晚西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門、馬祖白天的時候也可能出現霧或低雲，交通往返請多留意路況及航班資訊。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，竹苗以北空品區空氣品質較佳；南部地區污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部及馬祖、金門於清晨及夜間易有局部霧或低雲，影響能見度。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部至雲嘉南地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110315