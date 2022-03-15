竹縣學校參加全國音樂賽 共抱回43項獎歷年最佳

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新竹縣政府15日表示，竹縣各校學生日前參加全國學生音樂比賽，抱回特優及優等共43項獎，為歷年最佳獲獎紀錄。圖為竹縣光明國小打擊樂團比賽情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣成功國中、興隆國小日前參加全國學生音樂比賽北區決賽突遇停電，摸黑完賽展實力，縣府今天表示，這次賽事竹縣各校更抱回特優及優等共43項獎，為歷年最佳獲獎紀錄。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，這2年來，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，學校社團學生、老師要在避免群聚的環境下訓練，也看到縣內各校跨過疫情難關。

楊文科肯定，成功國中弦樂團及興隆國小直笛團，日前參加全國學生音樂比賽北區決賽時，突遇停電，參賽學生摸黑完成演奏，展現實力，2校都獲特優，而其他學校在這次賽事中，表現也相當優異，讓竹縣共抱回15項特優、28項優等佳績。

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六家高中女聲合唱團學生方蕙寧表示，這次合唱要戴著口罩進行，讓人數少的團隊在音量上多了一層障礙，雖然賽前團員都很緊張，所幸成功完賽，獲優等肯定，感到很開心。

湖口高中管樂團學生徐翊華說，疫情爆發後也導致練習次數、比賽以及表演次數減少，老師鼓勵眾人要以不畏艱難的奮鬥精神面對，也讓他對音樂的熱情更加燃燒，也為高中生涯增添不一樣的音樂經驗。（編輯：李錫璋）1110315