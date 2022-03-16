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白天溫暖偏熱日夜溫差仍大 中部空品亮紅燈

2022/3/16 07:56
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（中央社台北16日電）氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴天氣，午後由於熱對流作用，中部以北及東半部山區會有零星短暫陣雨，夜間清晨東半部地區也有局部短暫降雨，整體而言，降雨機率不會太高。

溫度方面，白天溫暖偏熱，西半部高溫在29至31度左右，東半部約26、27度，至於早晚則稍有涼意，各地低溫約18至22度，早出晚歸的朋友請多添加衣物。

清晨、夜晚西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門、馬祖白天也有機會出現霧或低雲的現象，交通往返請多留意路況及航班資訊；今晚起基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，易累積污染物，午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，但受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110316

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