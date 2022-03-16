基隆確診者感染源最新調查 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）國內疫情未歇，近日基隆新增1名感染源待釐清的女確診者，曾有KTV歡唱及吃火鍋等足跡，源頭備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明最新調查狀況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，為釐清不明感染源的基隆個案源頭，已針對接觸者進行匡列採檢共有36人，包含同住家人5人、職場同事3人、KTV歡唱接觸9人、火鍋店13人，以上合計30人陰性；另夜市小吃攤6人檢驗中。

基隆不明感染源個案曾赴KTV歡唱、吃火鍋，但指揮中心初判上述場所為源頭可能性低，待近期定序報告出爐，才可能進一步分析感染源，個案最新疫調是今天記者會關注焦點之一。

國內COVID-19疫苗持續接種，今天起開放第27期COVID-19疫苗預約，提供第3劑疫苗，將釋出98.5萬劑接種名額，以莫德納72.5萬劑最多，3月21日至27日施打。

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凡是1月2日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格。55歲以上民眾上午10時起開放預約、38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至18日中午12時。

指揮中心統計，國內尚在監測期、感染源待釐清傳播鏈維持3條，分別為昨天新增的基隆女性、雙北家族親友群聚，及桃園米迪幼兒園群聚。最新本土疫情狀況、疫苗接種、預約最新數據，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：郭諭儒）1110316