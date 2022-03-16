動線遭批障礙重重 北藝：試營運過程逐漸優化

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（中央社記者陳昱婷、實習記者林承鴻台北16日電）耗時10年建造的台北表演藝術中心開始試營運，陸續被反映看不懂標示、動線不明確、對身障不友善等問題。北藝表示，這就是試營運的目的，會在過程中逐漸優化。

台北表演藝術中心11日開始試營運，台北市副市長蔡炳坤與北藝執行長王孟超今天率媒體開箱這顆受國際矚目與市民稱外型像的「皮蛋豆腐」。

王孟超致詞表示，北藝蓋得真的是一波三折，2012年開始動工至今，經歷許多巨大困難，所有材料、工法都是台灣前所未有，難度非常高，預期觀眾進來會很不習慣，因為與過去所有公共藝術空間都不一樣。

王孟超指出，儘管北藝占地只有2公頃，比高雄衛武營、台中歌劇院都小很多，但因為3個劇場可以連接甚至變形，從屋頂到廣場都藏了很多表演藝術的可能性，整棟大樓甚至可以一次同時舉辦10場表演。

蔡炳坤說，北藝將在8月6日正式開幕，期盼能帶動士林地區發展，並成為亞洲藝術共製中心，而獨特的「公共參觀回路」（Pubilc Loop）讓民眾不一定只能來看表演，還能喝咖啡、吃簡餐，與生活結合，成為雪梨歌劇院般的必訪觀光景點。

實際走入北藝球劇場、藍盒子、大劇院及參觀回路，動線上幾乎都是以樓梯銜接，參觀回路甚至只能透過電扶梯單向一路往上走，不僅輪椅族無法享受，過程中也不能回頭，必須完整走完大約30分鐘的動線，而大劇院座椅已有部分掉漆、破裂。

此外，北藝為打破語言隔閡而找來知名設計師聶永真操刀的廁所、方向等指標系統，也頻被反映看不懂的問題，目前已透過直接貼上中文標示的方式暫時解決。

曾體驗過參觀回路的民眾丁先生表示，他因為腳曾斷過，行走不方便，但北藝許多樓層的階梯高度不一，障礙重重，很常走到快要跌倒，膝蓋跟腳踝都在哀號，且太多樓梯沒有扶手，對於身障者或長者都很危險。

民眾袁小姐說，整棟建築有很多適合拍照的長樓梯跟背景，預期可以吸引很多網美、文青，可以想像自己與朋友在各個角落留下合影，期待正式開幕。

王孟超在開箱完後接受媒體聯訪表示，北藝3大空間都只有單獨的一條出入口，有些有設電扶梯或電梯，行動不便者還是到的了，但就會錯過一些過程，會在試營運過程逐漸優化，並考慮在樓梯裝設爬梯機。

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王孟超表示，試營運過程就是要透過觀眾的眼睛找出問題、即時補救，預計5、6月進行補修整理，7月開始有兒童藝術節、8月有台北藝術節跟藝穗節、10月有白晝之夜，檔期滿滿歡迎民眾來體驗。

台北表演藝術中心由2名建築師、普立茲克建築獎得主雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計，曾被美國有線電視新聞網（CNN）和英國「衛報」評選為全球藝文場館亮點，還獲選2021年「時代雜誌」全球最佳百大景點。（編輯：李亨山）1110316

耗時10年建造的台北表演藝術中心11日開始試營運，獨特的「公共參觀回路」（Public Loop）只能透過電扶梯單向一路往上走，也衍生出對身障不友善等問題。中央社記者陳昱婷攝 111年3月16日

台北表演藝術中心11日開始試營運，為打破語言隔閡而找來設計師聶永真操刀的廁所方向等指標系統，頻被反映看不懂，目前已貼上中文標示暫時解決問題。中央社記者陳昱婷攝 111年3月16日