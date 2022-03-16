中草藥特定成分具延壽效果 長庚研究登國際期刊

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長庚大學研究團隊發現中草藥成分「補骨脂寧」能延長小鼠壽命，研究已登上國際期刊，並申請專利，團隊成員教授王東弘（左起）、副教授陳金銓、教授呂彥禮、楊賢鴻及同學曾煒哲合影。（長庚大學提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）長庚大學中醫系天然藥物所副教授陳金銓所領導的團隊，發現中草藥成分「補骨脂寧」能延長小鼠壽命，相當將75歲的人延壽至97.5歲；研究已登上國際期刊，並申請專利。

長庚大學今天發布新聞稿表示，長庚大學中醫系天然藥物所副教授陳金銓所領導的團隊，從中草藥鑑定出延長小鼠壽命的有效成分「補骨脂寧」（corylin），讓高脂飲食小鼠增加20%至30%的壽命，若以人類平均壽命75歲推算，相當於延長至90到97.5歲。

長庚大學表示，這項研究成果獲國際頂尖期刊肯定，3月9日登上「自然通訊」（Nature Communications），大幅提升中醫藥的國際能見度。

陳金銓指出，探討壽命機制複雜且耗時，鑑定中草藥延壽的有效成分更具難度，要做一完整研究並且驗證，沒有長時間投入很難完成；他在長庚大學已從事約9年的相關研究，這次能有突破性成果，團隊成員皆感振奮。

研究共同作者、長庚大學中醫系主任楊賢鴻表示，服用補骨脂寧的小鼠能「健康」的延長壽命，不只沒有腎毒性，還降低血糖、三酸甘油脂、總膽固醇、脂肪肝及肝臟發炎指數，並大幅提升運動能力，達到健康老化。

他也說，目前正在進行的後續研究顯示，補骨脂寧對正常飲食、健康的小鼠延壽增幅更高，成果將於近期完成；研究尚無臨床試驗，民眾請勿自行購買補骨脂或補骨脂寧服用。

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長庚大學表示，陳金銓團隊曾發表在期刊「藥理學研究 」（Pharmacological Research） 及「抗氧化劑」（Antioxidants）的研究中顯示，補骨脂寧可在小鼠中預防並治療肥胖、第二型糖尿病及動脈粥狀硬化，顯示未來在健康食品產業應用及老年化相關疾病治療極具潛力，研究團隊已申請專利。

長庚大學表示，這項研究整合多個團隊進行跨領域合作，包含長庚大學中醫系教授呂彥禮、林口長庚醫院組織銀行教授王東弘、台灣大學解剖所教授王淑慧等。（編輯：方沛清）1110316

長庚大學中醫系天然藥物所副教授陳金銓（左）所領導的團隊，發現中草藥成分「補骨脂寧」能延長小鼠壽命，陳金銓解說如何運用酵母菌來進行篩選實驗。（長庚大學提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月16日

長庚大學副教授陳金銓（右）、教授楊賢鴻（左）研究團隊發現中草藥成分「補骨脂寧」能延長小鼠壽命，相當將75歲的人延壽至97.5歲。（長庚大學提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月16日