和信醫院攜手中研院建重症基因庫 造福罕病童

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中央研究院分子生物研究所與和信治癌中心醫院合作建置重症基因庫，計畫獲台灣重症兒童協會資助，16日在台北舉辦捐助儀式記者會，中研院長廖俊智（右6）、前副總統陳建仁（右5）等人出席。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年3月16日

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）細胞或藥物治療是處置許多兒童重症的利器，中研院與和信治癌中心醫院在台灣重症兒童協會資助下，攜手合作建置重症基因庫，盼能造福更多罕病兒童。

孩童罹患罕見疾病，讓許多家長傷心不已，許多罕病依靠細胞或藥物治療，但在其有效性及副作用之間的平衡，仍是最大難題。

中央研究院分子生物研究所副研究員陳律佑與和信治癌中心醫院醫師陳榮隆結合基礎研究及臨床醫療，就此關鍵議題展開合作，計畫獲台灣重症兒童協會資助，三方今天在中研院分生所共同舉辦捐助儀式記者會，包含中研院院長廖俊智、中央研究院院士陳建仁等人都出席，期望結合遺傳變異分析，病毒特異性免疫細胞療法及藥物動力學監測等技術，以促進精準治療。

中研院表示，重症兒童的體內常攜帶基因變異，與疾病及精準治療相關聯，透過分生所與和信醫院的合作計畫，雙方結合基礎研究與臨床醫療，將建立重症病人基因變異資料庫，並與臨床資訊互動分析，除找尋致病突變外，並據以協助疾病治療與規劃優生保健計畫。

此外，也將建立精準化細胞/藥物治療，初期以開發高活性的病毒特異性免疫T細胞及藥物動力學監測起步，透過結合基因及臨床資料庫訊息，將可針對各種重症設計精準細胞/藥物治療方法。

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中研院表示，此計畫的執行預期將發現新的罕見遺傳型或後天變異基因、確證變異基因的致病性及與治療的互動、精準細胞/藥物治療，遠程則朝提高重症治癒率及減少併發症的目標。

中研院指出，「重症基因庫暨細胞/藥物研發」計畫在台灣重症兒童協會勸募下，獲得證券期貨業者的捐助，首批捐助金額新台幣1000萬元，未來也允諾將持續募集資金推動該計畫。（編輯：陳政偉）1110316