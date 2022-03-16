迎疫後觀光 公主遊輪申請台灣母港復航

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣COVID-19疫情趨於穩定，旅遊業正為疫後觀光積極做準備。公主遊輪今天發布聲明表示，竭力申請台灣母港復航，期望早日重啟營運。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創旅遊業，公主遊輪原本去年就要重回台灣市場，卻逢當時台灣疫情警戒升至第3級，現在台灣疫情趨於穩定，檢疫規定也將逐步鬆綁，公主遊輪決定今年復航台灣。

公主遊輪發布聲明，持續與全球各地政府、主管機關協調最終復航計畫，目前旗下15艘船隊中，逾8成的遊輪已安全復航營運，皆遵照美國疾病管制暨預防中心（CDC）、國際郵輪協會與嘉年華遊輪集團所協商同意的防疫規範。

聲明中指出，根據去年底台灣航港局公布新版本的防疫指引與緊急應變計畫，公主遊輪台灣分公司正溝通協調中，爭取與目前公主遊輪已營運世界其他地區而執行的防疫規範能趨於一致。一旦與航港局達成協議後，將再提交符合集團營運準則的修改版復航申請。

聲明中也提到，台灣仍是公主遊輪非常重要的市場，期望能早日在台灣復航營運。

公主遊輪是在2018年以鑽石公主號經營以台灣為母港的台日航線，往返基隆港與東京、名古屋、大阪、沖繩，遊輪服務受到好評，疫情爆發後，相關航程都取消。（編輯：陳政偉）1110316