學測改須在答題卷簽名 立委揭一節沒簽有3996人

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（中央社記者陳至中台北17日電）111學年度學測首度改為新式答題卷，考生須在答題卷欄位簽名。中國國民黨籍立委林奕華今天揭露，一節沒簽的考生就有3996人，占3.5%，希望相關單位有同理心，從輕處置。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠就「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」進行專題報告，並備質詢。

111學年度使用新式答題卷，並於答題卷上設置簽名欄，請考生於考試開始鈴響後簽名，取代過往於考試時間，經監試人員核對身分後請考生於考生名冊上簽名的作法。

上述制度首年推動，大考中心日前統計，學測出現5766卷次未簽名，依規定扣該科1級分。但包括全國十二年國教家長聯盟等團體多次出面為考生請命，認新制宣導不足，應從輕處置。

大考中心強調5766是「卷次」，有考生好幾張答題卷都沒簽，而重複統計。不過，林奕華質詢時揭露，一節未簽名的考生就有3996人，占全體考生3.5%；2節未簽則有448人；3節未簽128人；4節未簽58人；5節未簽28人；6節未簽15人；7節未簽4人。

林奕華認為教育單位應有同理心，大考中心今年挖了這麼大的陷阱，1節未簽就高達3996人，可見事前宣導有所不足。她提到有家長反映，有監試人員在考生未坐定位時，就開始唸注意事項，考生在緊張心情下難以反應，忘記簽名一下就扣1級分，依照不同科目，最多可能多輸1萬餘人，影響非常大。

對此，潘文忠表示，能體會家長的焦慮，對於考生簽名被扣分感到遺憾，但會有這樣的改變，是因過去作法是讓監試人員核對身分後請考生一一在名冊上簽名，更容易打擾學生的應試情緒。今年改成讓學生自行在答題卷簽名，大考中心事前多次宣導，也要求現場監試人員要說明清楚。

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由於考試分發入學也將採計學測成績，外界擔心未簽名的考生會被「一罪兩罰」。潘文忠在回應民主進步黨籍立委張廖萬堅的質詢時，重申會以「極少化」的方式處理。

分發入學採計學測成績時，會將15級分換算為60級分，張廖萬堅追問「極少化」是否就是代表扣60級分的1級分。潘文忠未明確答覆，但說不會有0.幾級分。他也解釋，違規扣分是考試成績的一部分，成績用於不同的管道時，便應如實反映，否則對其他考生有失公平。（編輯：管中維）1110317