首道春雷響在苗栗 北台灣18日高溫約降10度

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）氣象局今天表示，鋒面接近，大氣環境不穩定，下午4時左右在苗栗觀測到今年第一道春雷，明天鋒面及東北季風增強影響，估各地降雨機率提高，且北台灣高溫比今天約下降攝氏10度。

中央氣象局說，今天台灣處於鋒面前偏南風環境，天氣仍溫暖，各地高溫普遍達攝氏27度至30度，台南、高雄及屏東更高。

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氣象局預報，今晚到明天，鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，北台灣明顯轉涼，今晚到明天上午是這波鋒面影響最明顯的時候，北部降雨較為全面，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，中部也有局部短暫陣雨甚至雷雨，南部降雨較零星，東半部要等明天上午風向轉為東北風後，降雨才會明顯。

氣象局預測，明天下午鋒面遠離，各地降雨漸停歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨；明天中午北台灣的氣溫只有18到20度，和今天相比有10度左右的落差，晚上還會再低一些，其他地區變化不大，高溫仍可達25度以上，南部更可達31度左右。（編輯：陳政偉）1110317