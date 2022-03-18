北涼南暖南北溫差大 東半部有局部雨

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（中央社台北18日電）中央氣象局指出，今天鋒面通過及東北季風增強，北台灣明顯轉涼，其他地區變化不大，南部高溫可達31度左右，南北溫差大，南來北往留意溫度變化；上午各地降雨漸歇，剩東半部有局部雨。

氣象局表示，中午北台灣氣溫只有18到20度，和昨天相比有10度左右落差，晚上之後還會再低一些，其他地區高溫仍有25度以上。降雨方面，上午鋒面逐漸遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

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氣象局提醒，金門及澎湖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊；東北風增強，東北部及東部沿海空曠地區易有8至9級強陣風，新竹至彰化、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區也有較強陣風，海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東北風，中部以北空品區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南地區位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110318