更多編輯台推薦新聞：
3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真
國際

3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍攻烏克蘭平民避難所 歐盟強烈譴責將追究責任
首頁 / 生活

北涼南暖南北溫差大 東半部有局部雨

2022/3/18 08:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中央氣象局指出，今天鋒面通過及東北季風增強，北台灣明顯轉涼，其他地區變化不大，南部高溫可達31度左右，南北溫差大，南來北往留意溫度變化；上午各地降雨漸歇，剩東半部有局部雨。

氣象局表示，中午北台灣氣溫只有18到20度，和昨天相比有10度左右落差，晚上之後還會再低一些，其他地區高溫仍有25度以上。降雨方面，上午鋒面逐漸遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象局提醒，金門及澎湖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊；東北風增強，東北部及東部沿海空曠地區易有8至9級強陣風，新竹至彰化、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區也有較強陣風，海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東北風，中部以北空品區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南地區位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110318

延伸閱讀
晴朗溫暖日夜溫差逾10度 西半部及離島易濃霧多雲到晴南部高溫可達32度 東半部有零星雨白天氣溫回升 太陽下山後中部以北再轉冷
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族