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汽油下週估降1角 中油持續吸收漲幅

2022/3/18 10:46（3/18 10:50 更新）
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汽油價格下週預計每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。（中央社檔案照片）
汽油價格下週預計每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北18日電）俄烏戰爭延續，國際油價續居高檔，台灣中油持續啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估21日凌晨零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。

如依預估，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33元、98無鉛汽油每公升35元、超級柴油每公升29.4元。

從2月24日開打的俄烏戰爭大幅推升國際原油價格，台灣油價也隨之波動，儘管國內啟動油價平穩雙機制，吸收泰半漲幅，仍止不住漲勢，發油量最大的95無鉛汽油一舉衝破33元大關，創下逾7年新高紀錄。

根據中油浮動油價公式，累算至3月17日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶105.23美元，較上週122.48下跌17.25美元；新台幣兌美元匯率為28.556元，較上週28.359元貶值0.207元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.1元，柴油調漲3.2元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，以95無鉛汽油為例，每公升超過32.5元時，由中油吸收一半漲幅。

因此，預估21日凌晨零時起，汽油可能每公升調降0.1元，柴油不調整。（編輯：張良知）1110318

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