育嬰留停受僱者負擔保費 婦團籲政府全額補助

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）婦女團體今天表示，政府20年來持續補助雇主在受僱者請育嬰假期間所負擔的各項社會保險，呼籲政府也應補助受僱者自行負擔保費，挽救少子化危機。

婦女新知基金會發表聲明指出，行政院性平會日前討論一項提案，要求政府能補助育嬰留職停薪期間家長自行負擔的保費，這項提案雖獲得8成以上的民間委員支持，但提案最後卻未通過。

依照性別工作平等法規定，受僱者在育嬰留職停薪期間，可繼續參加原有社會保險，原由雇主負擔的保險費，免予繳納；原由受僱者負擔保險費，得遞延3年繳納。

婦女新知指出，政府20年來一直免除雇主應負擔保費的社會責任，卻一直沒有補助受僱者自行負擔的保費，依據勞動部提供資料，政府去年補助雇主在育嬰假期間原本應負擔的保費，包含勞工保險、就業保險、健保的經費高達新台幣25億4255萬元。

以此推估，如果政府同樣補助受僱者的自付保費，估算每年僅需9億308萬元，若把健保的眷屬保費一起算進來，也不過是12億7511萬元，不到雇主保費補助的一半。

婦女新知提到，2017年3月29日時就有18個民間團體聯合聲明，要求國家應全額補助受僱者在育嬰留職停薪期間的保費，也就是勞工自行負擔勞保的兩成保費，以及軍公教自行負擔的35%保費。

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此外，民間提出聯合聲明後，立法院也採納民意三讀通過附帶決議，「行政、考試兩院應盡速提出各職類保險法相關修正案，未來不分職業類別之公、教、軍、勞等受僱者，在育嬰留職停薪期間，其原由受僱者自行繳納之保費，應改由政府負擔」，但行政院、考試院至今都無提出相關法案，修法遲遲沒有進展。

婦女新知表示，這項提案每年所需經費不多，卻可彰顯國家肯定每年約10萬名育嬰假家長的社會貢獻，使保險年資不中斷，保障其年金權利，更何況2017年立法院已將其作成附帶決議，呼籲行政院應刻不容緩促成修法。（編輯：管中維）1110318