東北季風減弱氣溫回升 東部沿海注意大雨

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（中央社台北19日電）中央氣象局指出，今天白天起東北季風減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區有局部陣雨，其中沿海地區有局部大雨發生機率，西半部地區仍為多雲到晴。

氣象局表示，今天清晨北部及東北部天氣仍涼，南部地區有零星短暫雨，清晨低溫中部以北、東北部及東部約16至19度，東南部及南部20至22度；高溫北部及東半部約24至26度，中南部可達29度左右，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友留意溫度變化，適時增減衣物。

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此外，氣象局提醒，基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生機率；今晚金門及澎湖易有較強陣風，海邊作業或活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場轉為東北風至偏東風，中部以南地區風速偏弱，擴散條件差，有利污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110319