台大募款成長 近3年平均達5.36億元

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣大學財務長廖珮真今天表示，台大近3年獲得各界捐款，平均每年為新台幣5.36億元，較3年前成長155%；未來寄望於推動小額捐款及定期定額捐款，讓廣大校友願意回饋母校。

台大今天召開校務會議，廖珮真報告近年募款成果，她提到校長管中閔上任後，這3年獲得的小額捐款、大額捐款都有成長，較2018年成長155%。

廖珮真解釋，上述數字的分析統計，排除永齡基金會對癌醫中心的捐贈，因為金額非常龐大。

台大獲得的捐款各有不同用途，其中用在照顧弱勢學生的清寒永續基金，本金累積已達1.6億元，每年可孳息600萬元發放給學生。

另外，像是「希望出航獎學金」，近2年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，很多學生無法出國交換，但各界依然持續捐款支持。

廖珮真表示，未來會加強小額捐款、定期定額捐款，另外過去校友重聚餐會多是針對大學部，未來可加強研究所部分，透過重聚活動凝聚校友對台大的向心力。（編輯：戴光育）1110319