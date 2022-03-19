藝術裝置意外成孩童遊戲天堂 設計團隊緊急加固

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高雄文化中心近期展出公共藝術「洄身」，意外成為小朋友的遊戲天堂，不少孩童爬上浮球裝置，享受搖擺樂趣。中央社記者曾以寧攝 111年3月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄文化中心展出公共藝術「洄身」，有孩童開發設計外玩法，爬上裝置享受搖擺樂趣，意外成遊戲天堂。設計團隊曾考慮禁止，但為了保留可互動性，選擇緊急加固，避免造成危險。

高雄親子活動勝地文化中心新展出一件公共藝術裝置「洄身」，木棧平台組成似魚的造型，向天空展開的巨大白槳和連動的漁網緩緩隨風擺動，齊排的浮球靜靜垂在裝置中間，邀請民眾輕推互動。沒想到，裝置落成後，意外成為孩童的遊戲天堂，紛紛爬上浮球乘坐，享受搖擺樂趣。

協助整體規劃的杜象藝術企劃總監鄭剛接受中央社記者訪問介紹，臨時性公共藝術裝置「洄身」是高雄市政府文化局委託、文化部指導，由台南藝術大學建築藝術研究所團隊「B群」設計製作。原定要放在高雄流行音樂中心附近，後來因場地考量，設置在不靠海的文化中心，仍以原來的設計意象，讓風、網、槳、魚等海洋氣息延續到港都內陸。

鄭剛說，浮球裝置除了作為兩側船槳的平衡錘，也希望民眾可以自由推動，與作品互動。沒想到作品在很受親子歡迎的文化中心開放後，大受小朋友歡迎，他和設計團隊都被小朋友爬上裝置、像乘鞦韆一樣隨著裝置上下擺動的玩法嚇了一跳，但也很開心民眾與作品能有超出原本設計的互動方式。

顧及安全性，團隊緊急加工，加強「洄身」結構強度，避免裝置在拉扯下損壞、造成危險。

鄭剛說，曾考慮是否為了安全全面禁止攀爬，但團隊希望保留公共藝術的可互動性，決定趕工加固，也加強巡視，確保在裝置損壞或有安全危機的第一時間發現、修繕，並在加設警語提醒注意安全。

因「洄身」大受歡迎，鄭剛接到希望作品長期在現場供小朋友遊玩回饋。但他坦言，正規遊具設計與公共藝術作品在安全性考量有很大差異，加上本是短期展出的臨時性作品，長期留在現場恐有疑慮。

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「洄身」主結構依原本設計，會在近期掛上中山大學講師李怡志與偏鄉民眾透過系列工作坊合作製成的高雄特色「大漁旗」，變身為嶄新作品，也會改變可互動性。

今、明2天是「洄身」以浮球可互動型態展出的最後週末。鄭剛說，歡迎民眾與作品互動，但務必小心安全，禁止攀爬支架及在木棧上奔跑，6歲以上民眾禁止乘坐浮球，小朋友玩耍時家長也務必多注意，避免發生危險。（編輯：郭諭儒）1110319