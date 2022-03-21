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鋒面接近水氣增 局部短暫陣雨或雷雨

2022/3/21 07:52
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（中央社台北21日電）中央氣象局表示，今天受鋒面接近影響，天氣較不穩定，東半部地區有局部不定時的短暫陣雨，西半部及澎湖、金門、馬祖水氣也增多，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，由於台灣附近位處鋒面前的偏南風，白天各地仍溫暖舒適，西半部可達29至32度，東半部約27度左右，各地早晚微涼，低溫約19到22度。

金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意路況及航班資訊。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東南風至偏南風，清晨西半部風速弱，易累積污染物，午後南風增強，南部擴散條件好轉，中部以北位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110321

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