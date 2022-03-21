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陳吉仲：將報政院玉米黃豆免營業稅延2個月穩農產

2022/3/21 10:09（3/21 10:34 更新）
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農委會主委陳吉仲21日表示，將建議行政院玉米、黃豆免徵營業稅再延2個月。（圖取自Pixabay圖庫）
農委會主委陳吉仲21日表示，將建議行政院玉米、黃豆免徵營業稅再延2個月。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）因應俄烏戰爭牽動全球糧食生產，農委會主委陳吉仲今天表示，目前可確保近半年黃豆、玉米採購量充足，並將建議行政院玉米、黃豆免徵營業稅再延2個月；另玉米栽種面積將倍增。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國際航運，加上俄烏戰爭持續，國際糧食生產、供應受影響。行政院之前宣布，2月7日起到4月30日止，免徵進口玉米、黃豆營業稅。

立法院經濟委員會今天安排陳吉仲率幕僚針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢，做出以上表示。

陳吉仲接受媒體聯訪時指出，全球防疫、俄烏戰爭對農產品生產、價格會產生影響，目前畜產品的飼料在3月底前不會變動，相關措施包括之前行政院祭出的營業稅減免，將向行政院建議到4月底後再往後延2個月。

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他說，只要飼料價格維持一定水準，將有利於所有雞蛋、雞肉、豬肉及農民生產成本維持在一定水準，目前可確保製作飼料用的玉米、黃豆未來半年需求量供應充足，並會透過各式各樣政策工具穩定價格，因為只要飼料成本價格穩定，農漁畜產品價格就會穩定。

另外，備詢時陳吉仲說，硬質玉米栽種面積將倍增為3萬公頃，明年3、4月就可以採收，產量可增至17.6萬公噸。（編輯：陳仁華）1110321

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