嘉義婚宴群聚擴大 指揮中心下午說明

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（中央社記者江慧珺台北21日電）嘉義婚宴群聚擴大，截至昨天已有6人確診，民進黨立委陳明文遭匡列採檢，採檢後卻違規出席餐會引發討論。最新疫情狀況與防疫規定，中央流行疫情指揮中心今天下午將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但仍有零星案例，嘉義市耐斯王子飯店發生婚宴群聚案，個案遍及嘉義縣市與台北市，指揮中心統計，嘉義婚宴衍生群聚全案已累計6人確診。

嘉義婚宴群聚案中一名確診校長（案21917）未等採檢結果出席民雄鄉公所村鄰長聯誼會餐會，遭罰新台幣1.5萬元；參與同場餐會的嘉義縣長翁章梁、陳明文等人也被匡列採檢。

媒體報導，陳明文在19日採檢，結果被人發現，他20日出席在新港的活動，引來各界討論。對此，陳明文20日深夜在臉書（Facebook）發文對違反「COVID-19採檢後注意事項」一事致歉，並將主動接受嘉義縣衛生局處罰。

此外，邊境管制措施自3月7日起鬆綁，境外移入個案於19、20日連續2天破百例，後續對國內疫情與醫療量能影響備受關注。

最新本土疫情、疫苗接種狀況，以及防疫措施方向，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110321