中國洋蔥傳經越南洗產地輸入 陳吉仲：無證據

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，對於外界質疑中國大陸洋蔥透過越南洗產地輸入台灣，目前沒有證據，但是農委會會緊盯此事項，以捍衛農民權益。

立法院經濟委員會安排陳吉仲針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢。

中時新聞網報導「Lin bay好油」20日在臉書貼文指稱接獲爆料，現在是國產洋蔥盛產期，但有大量越南洋蔥輸入，疑似是中國洋蔥透過越南洗產地輸入。會前媒體提問此議題時，陳吉仲做上述表示。

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陳吉仲指出，禁止從中國大陸輸入台灣的830項農產品，會不會透過其他國家，尤其是越南洗產地輸入台灣，是農委會要緊盯的事項，但是有關中國洋蔥透過越南洗產地輸入的質疑，目前沒有任何證據，不過農委會還是會與越南積極聯絡，會全力捍衛農民的權益。

他並說，國產洋蔥占國內需求量的一半，另一半靠進口，農委會的責任就是把產銷調節做好，而洋蔥價格過去一年能維持得很好，就是因為農委會輔導農會成立的公司不會讓洋蔥市場交易時受少數業者控制價格，且從冷鏈儲運、機械化作業等全部一體，可保障農民權益。（編輯：管中維）1110321