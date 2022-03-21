大糧倉未達標 陳吉仲：國際糧價漲有利擴大栽種

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）立委高虹安今天說，政府2016年宣示推動大糧倉計畫，2020年雜糧栽種要達10萬公頃，結果是7萬多公頃，未達標。農委會主委陳吉仲允諾檢討，強調國際雜糧上漲是擴大栽種時機。

立法院經濟委員會安排陳吉仲針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢。陳吉仲答詢時做上述表示。

台灣民眾黨籍立委高虹安指出，政府於2016年宣示推動「大糧倉計畫」，要讓國內雜糧生產面積從7萬多公頃，於2020年提升至10萬公頃；但是截至2020年雜糧種植面積為7萬6430.8公頃，沒有達標。

陳吉仲說，全球防疫、俄烏戰爭使得國際雜糧上漲，正是推動擴大栽種的時機，這樣推廣下去，10萬公頃應該可以很快達到。

高虹安接著問，不應該是因為推廣時期國際時機不到，希望農委會正視、檢討推動政策未達標實況。陳吉仲說，「同意」，會檢討沒有做到的實況，並會加速推動，例如非基期年栽種也可以獲得補助，有利擴大雜糧栽種。

會議中場休息時，農委會農糧署長胡忠一接受中央社記者訪問時補充，「綠色環境給付計畫」有關轉作硬質玉米不限基期年農地，預計擴大推廣種植硬質玉米面積倍增為3萬公頃，這部分可增加1.5萬公頃，另外高粱、大豆也要擴增栽種面積，預計明年可接近10萬公頃目標。

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陳吉仲重申，大豆、玉米下單採購部分，已可確保接下來半年所需用量。農委會盤點農產及物資庫存量方面，大豆、玉米庫存量可確保未來2個月無虞；肥料尿素至今年底無虞；蔬菜種子、提高硬質玉米轉作的種子需求量也無虞。

還有蔬菜水果庫存4000公噸以上，豬肉庫存6.5萬公噸、雞肉8萬公噸、液態乳5400公噸、雞蛋日缺40萬到60萬顆會調度供應，水產庫存15萬公噸，稻米庫存96.6萬公噸。（編輯：管中維）1110321