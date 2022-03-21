全球客家流行音樂大賽開跑 彭佳慧金嗓助宣傳

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客家委員會21日舉辦「2022全球客家流行音樂大賽報名」記者會，宣布第1屆全球客家流行音樂大賽正式開跑，邀請全球優秀客語創作者和音樂人一起比賽；金曲歌后彭佳慧（左）、評審總召黃連煜（右）合影力挺。（客委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月21日

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（中央社記者張雄風台北21日電）客委會表示，全球客家流行音樂大賽即日起開放報名，更請到金曲歌后彭佳慧打造宣傳曲。彭佳慧認為，只要音樂好聽，客語就像是韓文、法文或泰文，聽不懂也沒關係。

客家委員會今天舉辦「2022全球客家流行音樂大賽報名」記者會，宣布第1屆全球客家流行音樂大賽正式開跑，邀請全球優秀客語創作者和音樂人一起比賽；活動邀請客委會主委楊長鎮、僑務委員會處長林宏穎、評審總召黃連煜、金曲歌后彭佳慧等人參與。

楊長鎮表示，這次賽事特別與索尼音樂（SONY MUSIC）合作，將提供創作組前3名得獎者拍攝MV和專業出道培訓課程，歡迎全球優秀的客家歌手，一起成為歌壇最閃耀的新星。

黃連煜表示，客家族群、喜愛客語音樂的人眾多且遍布海內外，因此本年度賽制有兩大創新，包含開放海外徵件、參賽組別增設歌唱組，都讓本次賽事增添精彩度。

彭佳慧提到，她將親自為「第1屆全球客家流行音樂大賽」創作宣傳歌曲，她的客語專輯也預計將在年底發行。她認為，只要音樂好聽，就像是韓文、法文甚至是泰文，聽不懂也沒關係。

客委會指出，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，客家流行音樂大賽停辦一屆，今年本土疫情趨緩，因此擴大辦理，特別開放全球報名徵件，並與文化部、僑委會合作推廣，號召全球音樂人加入客家流行音樂的行列。

客委會說明，本屆首度分為「創作組」及「歌唱組」，總獎金高達新台幣105萬元，賽事分3階段評選（初賽、複賽、決賽），即日起至5月17日接受報名。

客委會提到，決賽除專業評審團外，另將邀請20名音樂相關產業代表組成觀察團，期待選出更具個人特色及專業度的樂壇新星；創作組前3名團隊還將錄製單曲、拍攝MV，並於全球數位串流平台發行。（編輯：張雅淨）1110321