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鋒面通過東北季風增強 各地有雨南北溫差大

2022/3/22 07:53（3/22 08:03 更新）
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中央氣象局表示，22日鋒面通過及東北季風增強，中部以北有局部較大雨勢發生機率。圖為民眾在雨天台北市街頭自拍。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，22日鋒面通過及東北季風增強，中部以北有局部較大雨勢發生機率。圖為民眾在雨天台北市街頭自拍。（中央社檔案照片）
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（中央社台北22日電）中央氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，凌晨中部以北開始下雨，其他地區也零星降雨，白天中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北並有局部較大雨勢發生機率。

至於南部也有零星降雨，晚起華南雲雨區東移，各地降雨持續，中部以北為有雨的天氣，南部及東半部地區也有短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

東北季風增強，清晨北台灣已轉涼，氣溫降至15到17度，白天北台灣天氣仍涼，高溫僅20至23度，其他地方仍舒適溫暖，中部及花東高溫24至28度，南部30至32度，南北溫差大，南來北往請適時調整穿著。

金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意路況及航班資訊；東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北地區有局部較大雨勢發生的機率，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通等級，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。

宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110322

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