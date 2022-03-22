吳德榮：鋒面影響中部以北雨勢大 各地降溫

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氣象專家吳德榮表示，23日各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢，北台灣高溫降至20度以下。圖為民眾穿著雨衣在傳統市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北雨勢較大，各地降溫；明天各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢，北台灣高溫降至攝氏20度以下。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市石門區13.7度、基隆市中正區14度。

氣象局並發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；夜間及清晨北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨，中部以北雨勢較大；各地區氣溫皆在下降中，今天最低氣溫並不在清晨，而是在今夜。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、24日鋒面的厚實雲系伴隨降雨，逐漸南移，各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢；明天北台灣高溫降至20度以下、整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降，也轉涼。

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吳德榮提到，25日下午至26日下午為空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，26日下午「暖熱如夏」，高溫將升至30度以上。

吳德榮表示，26日晚起另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日各地仍受這波鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷；春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110322