韓國來台航班落地採檢首日 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）韓國疫情嚴峻，台灣自今天起對韓國航線航班實施落地採檢，陽性者將送醫院、集中檢疫所或加強版防疫旅宿，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明新制上路首日狀況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，考量近期韓國疫情持續升溫，且單日新增病例數已高居全球第一，為防境外移入病例影響社區防疫，需實施落地採檢。目前旅客抵台時須進行「落地採檢」為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班。

近期境外移入個案數較多，指揮中心預估，因3月7日起檢疫期縮短至10天，最近新舊制陸續檢疫期滿採檢，導致境外移入確診數較多，估計今天後會下降，至於外界關注7天檢疫期是否區分國家，備受關注。

國內疫情持續，嘉義婚宴群聚指標個案（案21792）病毒基因定序出爐，序列與新北設計師案最相近，研判嘉義群聚應與這條傳播鏈有關係，案21792及更早發病的案22137是源頭可能性高，這次群聚源頭最新調查進度，將是今天記者會焦點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾疫苗接種率提升速率趨緩，已解凍莫德納疫苗與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑於本週屆效，3月底更有31.2萬劑AZ疫苗恐屆期報廢。中央將如何規劃疫苗有效運用，提高疫苗施打效率，也是今天關注議題。

據指揮中心統計，國內尚在監測期內待釐清源頭的傳播鏈還有5條，包含嘉義婚宴群聚、桃機清艙人員群聚、桃園米迪幼兒園群聚、五分埔服飾店染疫店員及雙北親友群聚。最新本土疫情狀況、疫苗接種、預約最新數據，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：郭諭儒）1110322