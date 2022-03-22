更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

區域停電事故頻傳 王美花：持續改善

2022/3/22 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣昨天區域停電事故頻傳引發外界質疑。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，台電公司線路若在室外，難免會碰到動物，台電的改善方法是把線材包起來，或是更換絕緣設備，政府會持續改善。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王美花在下午進行經濟組質詢前接受媒體訪問。內湖、新店、高雄昨天接連停電，其中兩起原因是鳥類築巢，但國民黨質疑政府把責任推給小動物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王美花表示，台電公司在全台灣的線路長度超過40萬公里，如果線路在室外，難免會碰到動物，台電的改善方法是把線材包起來，或是更換絕緣設備，甚至使用驅鳥器。經過長期改善，已經從2015年的3100多件，到去年的1700多件，政府會持續改善這類事情。

至於303大停電時，因停電維生呼吸器無法供氧，導致民眾不幸死亡，王美花表示，上午有看到這則報導，台電公司會趕快了解狀況。（編輯：郭無患）1110322

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族