區域停電事故頻傳 王美花：持續改善

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（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣昨天區域停電事故頻傳引發外界質疑。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，台電公司線路若在室外，難免會碰到動物，台電的改善方法是把線材包起來，或是更換絕緣設備，政府會持續改善。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王美花在下午進行經濟組質詢前接受媒體訪問。內湖、新店、高雄昨天接連停電，其中兩起原因是鳥類築巢，但國民黨質疑政府把責任推給小動物。

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王美花表示，台電公司在全台灣的線路長度超過40萬公里，如果線路在室外，難免會碰到動物，台電的改善方法是把線材包起來，或是更換絕緣設備，甚至使用驅鳥器。經過長期改善，已經從2015年的3100多件，到去年的1700多件，政府會持續改善這類事情。

至於303大停電時，因停電維生呼吸器無法供氧，導致民眾不幸死亡，王美花表示，上午有看到這則報導，台電公司會趕快了解狀況。（編輯：郭無患）1110322