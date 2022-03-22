國道1號再增3處篩選式動態地磅系統 3/31啟用

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（中央社記者余曉涵台北22日電）高公局今天表示，已完成國道1號汐止南向、員林南向及新市南向3處地磅站的主線篩選式動態地磅設置，預計31日啟用，載重大貨車行經該處動態地磅時，要注意第2道門架上方顯示資訊。

高公局說明，目前國道沿線設有44處地磅站進行過磅作業，以遏止載重大貨車違規超載，避免影響行車安全及破壞路面。

交通部高速公路局發出新聞稿表示，為提升載重大貨車過磅效率，減少未超載大貨車過站進磅所需停等時間，並遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，過去曾在國道1號岡山北向主線篩選式動態地磅系統，效果良好。

主線篩選式動態地磅，是於國道主線設置3道門架，當載重大貨車行進至第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，以辨識車輛車號及偵測車輛總重，並將未超載車號顯示於第2道門架上方資訊可變標誌（CMS），若駕駛人未於CMS看到自身車號時，須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅，並透過第3道門架錄影及執法設備，將逃磅車輛資料提供給國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發。

高公局表示，根據統計，在超載部分實施主線篩選式動態地磅後從每月平均64件降低為每月平均59件，逃磅部分由每月16件降低為每月2件。

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高公局說，因此在重車量大的國道1號汐止南向、員林南向及新市南向等處地磅站，啟用主線篩選式動態地磅系統，3月31日起啟用。

高公局表示，載重大貨車應依規定載重，如行經國1岡山北向、汐止南向、員林南向及新市南向地磅站前的動態地磅系統時，務請遵守門架上CMS及標誌指示進入地磅站或直接續行；另行經其他地磅站前，則應配合標誌指示於閃光燈亮時一律過磅。（編輯：陳政偉）1110322