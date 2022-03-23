東北季風華南雲雨影響 天氣濕涼各地有雨

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（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天受華南雲雨區東移影響，清晨前中部以北及宜蘭、花蓮已出現明顯雨勢，上午雨區將往南部及台東擴展，各地在中午前的降雨都較為持續。

下午開始慢慢會有雨停的空檔，晚上之後北部雨減少，其他地區仍有短暫降雨，提醒大家，北部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，地震過後請避免使用山區道路。

溫度方面，東北季風影響加上降雨明顯，清晨北台灣天氣偏冷，低溫只有14、15度，其他地方也偏涼，低溫約17到21度，白天台南以北及宜蘭、花蓮天氣仍涼，高溫約19到22度，高屏及台東則較為舒適，高溫可以來到23至25度。

東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北地區受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳，南部地區位於下風處，仍稍易有污染物累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110323