吳德榮：鋒面南移北台灣濕冷 25日好轉

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面南移，各地皆有陣雨或雷雨，北台灣白天氣溫約攝氏16、17度，整天濕冷；25日上午起天氣好轉，持續至26日白天，各地降雨減緩，高溫回升至30度以上。

中央氣象局今天發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及新北市有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市石門區12.4度，台北市則以南港區14度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面逐漸南移，各地皆有陣雨或雷雨，一波波厚實雲系移入，伴隨較大雨勢；北台灣白天氣溫只有16、17度，整天濕冷，其他地區氣溫亦下降、轉涼。

吳德榮指出，明天鋒面雲系稍減弱，由南向北返，各地有局部陣雨，仍有較大雨勢發生機會，氣溫略回升；25日上午起天氣好轉，持續至26日白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天「暖熱如夏」，各地高溫將升至30度以上。

吳德榮提到，26日晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨，北濕冷、南微涼。

吳德榮說，預估29日鋒面結構減弱，各地仍有局部短暫陣雨，其間亦有短暫空檔，氣溫漸升；春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110323