更多編輯台推薦新聞：
日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈
國際

日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈

馬立波戰地記者藏身醫院揭戰火真相 驚險逃過俄軍槍口
國際

馬立波戰地記者藏身醫院揭戰火真相 驚險逃過俄軍槍口

Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看
生活

Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新》地震影響台積電聯電部分機台 台東已知一傷
首頁 / 生活

吳德榮：鋒面南移北台灣濕冷 25日好轉

2022/3/23 08:30（3/23 08:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，23日北台灣白天氣溫約攝氏16、17度，整天濕冷。圖為台北市民眾穿外套、攜雨具出門。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，23日北台灣白天氣溫約攝氏16、17度，整天濕冷。圖為台北市民眾穿外套、攜雨具出門。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面南移，各地皆有陣雨或雷雨，北台灣白天氣溫約攝氏16、17度，整天濕冷；25日上午起天氣好轉，持續至26日白天，各地降雨減緩，高溫回升至30度以上。

中央氣象局今天發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及新北市有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市石門區12.4度，台北市則以南港區14度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面逐漸南移，各地皆有陣雨或雷雨，一波波厚實雲系移入，伴隨較大雨勢；北台灣白天氣溫只有16、17度，整天濕冷，其他地區氣溫亦下降、轉涼。

吳德榮指出，明天鋒面雲系稍減弱，由南向北返，各地有局部陣雨，仍有較大雨勢發生機會，氣溫略回升；25日上午起天氣好轉，持續至26日白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天「暖熱如夏」，各地高溫將升至30度以上。

吳德榮提到，26日晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨，北濕冷、南微涼。

吳德榮說，預估29日鋒面結構減弱，各地仍有局部短暫陣雨，其間亦有短暫空檔，氣溫漸升；春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110323

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
台東地震規模4.4最大震度3級 連震逾20起不斷更新／地震災情 台積電聯電部分機台受影響 台東一傷花東近海6.6地震最大震度6級 全台劇烈搖晃、國家級警報狂響未來1週全台有雨僅1天空檔 低溫探16度氣候風險影響全面 高齡者、心血管疾病患者衝擊大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族