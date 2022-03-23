近8萬雇主受惠 外國人引進許可效期延長3個月

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）國際COVID-19疫情持續，國內邊境管控持續，勞動部勞動力發展署今天說，雇主所持移工入國引進效力許可若在4月1日至6月30日屆滿，將自動延長3個月，近8萬雇主受惠。

根據規定，雇主申請引進外國人經勞動部許可後，應於許可通知所定日起6個月內，從許可引進的國家完成外國人入國手續，逾期者許可失其效力。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，國內疫情雖穩定控制，但考量病毒新變異株具高度傳播風險，中央流行疫情指揮中心持續執行邊境管制措施。

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發展署表示，為簡政便民，針對雇主所持具移工入國引進效力許可函，只要是於4月1日至6月30日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月，雇主不須再向勞動部提出延長效期申請。

發展署舉例，假設入國引進許可效期是在5月25日屆滿者，效期可自動延長至8月25日，預估約7萬9000多名雇主可免去申請延長入國引進許可效期的手續，仍可持原入國引進許可函引進移工。（編輯：張芷瑄）1110323