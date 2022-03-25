日本入境染疫者改判本土 防疫旅館群聚累計16起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心25日表示，一名自日本入境旅客檢疫期滿採檢確診且病毒量高，經比對發現和隔壁房染疫個案病毒序列完全相同，決議改判本土病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）指揮中心今天表示，一名自日本入境旅客檢疫期滿採檢確診且病毒量高，經比對發現和隔壁房染疫個案病毒序列完全相同，決議改判本土病例，為國內第16起防疫旅館群聚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍本土病例延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增14例本土病例，分屬新北市及基隆市，感染源都待釐清。

除此之外，今天新北市也新增一起防疫旅館群聚事件，境外移入病例（案21797）經疫調及病毒基因定序後，改判本土病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名確診個案3月7日自日本入境，第10天解除隔離前採檢確診，當時Ct值僅16.5、病毒量相當高，指揮中心進一步清查同樓層其他確診個案並比對病毒基因定序，發現隔壁房有一個來自波蘭的家庭驗出3例陽性，且病毒基因序列完全相同。

羅一鈞說，據疫調，這3例波蘭境外移入病例自3月14日至16日開始發燒，此時這名自日本入境旅客剛好快要離開旅館，無論時序、地緣上都相關，經疫調發現，可能是開門時沒戴口罩導致病毒傳染。

羅一鈞指出，目前已先將防疫旅館同樓層旅客全部移出，上下同號、同樓層其他樓層旅客共召回6人採檢，且旅館50名員工快篩陰性，後續會繼續進行PCR檢驗。

羅一鈞說，自去年12月以來，目前國內累計16起防疫旅館群聚，26例境外移入個案中有24例改判本土病例。（編輯：陳政偉）1110325